Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi zam görüşmelerinde hükümet, üçüncü ve son teklifini sundu. Yeni teklifle birlikte 2025 yılının ilk 6 ayı için öngörülen zam oranı yüzde 17'den yüzde 24'e yükseltildi.

TÜRK-İŞ: Gelişme var ama netice alınmadı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yapılan teklife ilişkin değerlendirmesinde, "Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki hafta içinde daha somut adımlar atılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Ağar açıklamasında sürecin hâlâ devam ettiğini ve görüşmelerde beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını vurguladı.

"Görüşerek bir sonuca gidelim istiyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta, diğer sosyal haklarda, iş yeri sorunlarında tekrar görüşmelere devam edeceğiz. Şu anda koordinasyon kurullarımızla kendi aramızda değerlendireceğiz. Temennimiz, işçi arkadaşlarımızın dayanacak gücü kalmadığından dolayı işçiye yakışacak ücret, işçinin geçinebileceği ücret gerek çalışırken daha azimli şekilde çalışacak şekilde iyi bir sonuç alırız. Umarım ilerleme kaydederiz. Önümüzdeki hafta inşallah sonuca gideriz."

İkinci teklifte zam oranı ne olmuştu?

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

Sendikalar iş bırakma eylemi yapmıştı

2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.