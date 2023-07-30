Kamu çalışanları toplu sözleşme sürecinin başlamasını bekliyor. İlk toplantı 1 Ağustos'ta.ANKARA (İGFA) - Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu.

Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İlk toplantı, 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Hatırlanacağı Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere 27 Temmuz'da Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplamış, 120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşılmıştı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalınmıştı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edecekleri zam oranları ve beklentileri için 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ettiklerini söylemişti.