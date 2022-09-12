CHP İlçe Başkanı Kemal Torun yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Kemal Torun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili öğrenciler, saygı değer öğretmenler ve değerli velilerimiz, yeni bir eğitim – öğretim yılına başlarken eğitim yılımızın hepimiz açısından, başarılı ve sorunsuz geçmesini diliyorum. Eğitim; çocuklarımızı hayata hazırlama, kazandıkları bilgi beceri ve birikimleri ile geleceğimizi güvenle emanet edebileceğimiz bireyler yetiştirme sürecidir. Bu da ancak, Atatürk’ümüzün gösterdiği, planladığı, demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitimle mümkündür. Bugün, ülkemizde, laik, karma, bilimsel eğitimden, bilinçli olarak uzaklaşılmıştır. Bu, bilinçli bir tercihtir. Yeni nesiller, inceleyen, araştıran, sorgulayan değil; itaat ve biat eden bireyler olarak yetişsin istiyorlar. Bugünkü siyasilerin tercihi budur. Onun içindir ki; bize okumuş, aydın kesimler oy vermiyor. Biz cahil insanların ferasetine güveniyoruz. Diyenler milli eğitim politikalarını belirliyorlar.”

“Eğitim- Öğretime yeterli kaynak ayrılmıyor. Eğitim- Öğretim herkesin eşit yararlanacağı, kamusal hizmet değil, parası olanın parası kadar yararlanacağı metaya dönüştürüldü. Örneğin, 2002 yılında milli gelirin yüzde 17’si eğitim- öğretime ayrılırken, 2022 yılında bu oran yüzde 8’e düşmüştür. Okullarımız nitelikli, niteliksiz diye ayrıştırıldı. Adrese dayalı kayıt sistemi ile veliler çocuklarını istedikleri okula kayır yaptıramıyorlar. Kamusal ve laik olması gereken eğitim, protokoller ile tarikat ve cemaatlere terk ediliyor. Eğitimini tamamlamış, pedogojik formasyon almış öğretmenlerimizin atamaları yapılmayarak, öğretmenler sözleşmeli, ücreti ve kadrolu diye ayrıştırılıp biat ve itaate zorlanıyorlar. Oysa ki; doğrusu ihtiyaç kadar kadrolu öğretmen atanmalı. Öğretmenler iş güvenceli olmalı ve insan onuruna yakışır ücret almalıdırlar. Eğitim sendikalarının karşı çıktığı, öğretmenleri ayrıştıracak uygulamalardan vazgeçilmelidir. Öğretmenlerimizle ve eğitimle ilgili kararlar mutlaka, eğitimcilerin sendikaları ile ve tüm paydaşlar ile ortak alınmalıdır. Çağdaş, bilimsel ve geleceği okuyan planlayan gençlik yetiştirmek ancak laik eğitimle mümkündür. Laik eğitim cinsel eşitsizliği ortadan kaldırır. Laik ve karma eğitim, nitelikli bilimsel düşünen üretken gençler yetiştirir. Laik eğitim, dogmatik ezberin değil, bilimin sanatın ve üretim ekonomisinin gelişmesine katkı sunar. Laik eğitim, İnsan kaynağının teminatıdır. Laik eğitim, çağdaş insan kaynağımızın teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2022- 2023 eğitim – öğretim yılımızın, öğrenci-öğretmen ve velilerimiz açısından başarılı geçmesini diliyorum.”