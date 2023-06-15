7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde kamuya olan borç yapılandırma başvuruları 3 Temmuz’da sona eriyor. Yapılandırma kapsamında, kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar uzun vadeli taksitlendirilebiliyor.ANKARA (İGFA) - Yapılandırmanın çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Mali Müşavir Fatma Sönmez, 3 Temmuz tarihinin başvuru için son tarih olduğunu belirterek, "Borcu olan işletme ve şahıslar için son derece önemi bir fırsat. Son günlerde yaşanabilecek teknik aksaklıklar göz önüne alınarak bir an önce başvurular yapılmalı” hatırlatmasında bulundu.

KAMUYA OLAN BORÇLARIN FAİZİ SİLİNİYOR VE TAKSİT İMKANI SAĞLANIYOR

Bu yapılandırmanın son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödemelerde zorluk yaşayan işletmelere can suyu olacağını belirten Sönmez, “7440 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiş olan yapılandırma ile uzun taksitler halinde ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşin ödeme seçeneğiyle de indirimlerden yararlanmak mümkün. İşletmeler, Kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar için yapılandırma başvurusunda bulunabiliyor. Öte yandan matrah artırımı başvurusu için de son fırsat olacağını ifade eden Sönmez, “İşletmelerin bu kanunun avantajlarından faydalanmak için belirtilen süre içinde başvuruda bulunması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU 3 TEMMUZ, İLK TAKSİT ÖDEMESİ 31 TEMMUZ

Başvuru sürecinin devam ettiğini vurgulayan Sönmez, yapılandırma başvurularının 3 Temmuz’da sona ereceğini, ilk taksit ödemesinin de 31 Temmuz’da yapılacağını belirterek, “Son yapılan uzatma kararıyla birlikte, ilk taksit ödeme süresi de 1 ay daha uzatılmıştı. Yapılan veya yapılacak başvurular sonucunda oluşturulan ödeme planlarına göre, ilk taksit ödemesi en geç 31 Temmuz tarihine kadar yapılacaktır. “7440 sayılı kanun işletmeler için borçlarını ödeme kolaylığı sunmaktadır. Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, ertelenen her şey büyür” diye konuştu.