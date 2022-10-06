Kamyon devrildi: 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İsmail Doğan(42) yönetimindeki 58 TY 173 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki Soner Özmen(41) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.