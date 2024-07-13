Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklette 1 kişi yaralandı.
Olay Bursa Ankara karayolu üzeri Mer-Pa Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. (31) yönetimindeki 10 ALS 408 plakalı kamyonete aynı istikamette seyir halinde Emir K. (16) yönetimindeki 16 BID 135 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanmazken, arkasında oturan Ömer Faruk Ö. (15) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.