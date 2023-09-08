Bursa’da motosiklet sürücüsü seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş savrulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, tali yola gireceği esnada yavaşlamayınca, diğer caddeden gelen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki arkadaş savruldu. Çevredekiler kaza nedeniyle yardıma koşarken, neyse ki korkulan olmadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.