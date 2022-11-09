Kamyonete çarptı: 2 yaralı

Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada kamyonetin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ömer A. Yönetimindeki elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeyken açılan sürücü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Muhammet K.(37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.