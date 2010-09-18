Organize Sanayi Böl



Organize Sanayi Bölgesi Zeynel İnegöl Köftecisi mevkiinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı kadın yaralandı. Kendisine çarpan kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen genç kadın burada tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bursa istikametine gitmekte olan sürücü 30 yaşındaki Erdinç Çetin yönetimindeki 16 PY 750 plakalı kamyonet, ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen 27 yaşındaki Ayşegül Gürbüz’e çarptı. Hemen kamyonetten inen sürücü Erdinç Çetin, yaralı kadını kamyonete alarak, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Acil serviste müdahale edilen genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.