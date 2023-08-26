Kocaeli’nin körfez ilçesinde seyir halindeki kamyonet aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köyderesi viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan T.Y. hakimiyetindeki 34 UT 5210 plakalı Isuzu marka kamyonet, aynı yönde giden M.Ö. hakimiyetindeki 03 VL 361 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle T.Y. kamyonette sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Olay yerine ulaşan, Körfez İtfaiye Gurubu ekipleri sıkışan sürücü T.Y.’yi çıkarmak için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle iç içe giren torpido ve direksiyon bölümü birbirinden ayrılarak, T.Y. bulunduğu yerden kurtarıldı. Sedye vasıtasıyla, ambulansa taşınan T.Y. ardından hastaneye götürüldü.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal akışına döndü.