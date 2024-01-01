Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen Ramadan K. adlı kişiye hafriyat kamyonu çarptı. Yere düşen Ramadan K., kamyonun altında sürüklenmeye devam etti ve ağır bir şekilde yaralandı. Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda ağır yaralandı. Yenibağlar Mahallesi Karbiye Caddesi'nde Muammer K. yönetimindeki hafriyat kamyonu yolda yürüyen Ramadan K.'ye çarptı.

Kamyonun altında sürüklenerek ağır yaralanan Ramadan K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun Ramadan K’ye çarpması, dengesini kaybederek yere düşen Ramadan K'nin yerde sürüklenmesi yer alıyor.