Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tamamlandığında şehre büyük değer katacak olan Kanal Kütahya inşaat alanında incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kanal Kütahya’nın asıl etabını içeren proje alanında incelemelerde bulundu.

Projeyi bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Işık, diğer etapları da önümüzdeki yıllarda ekleyerek şehrimizin değerine değer katmış olacaklarını belirtti.

Bu alanın Kanal Kütahya’nın ana etabı olduğunu ifade eden Başkan Işık, kanal ve göl alanı ile birlikte bir rekreasyon alanı olarak düzenlenen projenin, hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.