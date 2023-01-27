İnegöl Belediyesi’nin artık bir gelenek haline gelen kandil gecesi helva ikramları, Regaip Kandilinde Alanyurt Kuba Camisinde gerçekleştirildi. Vatandaşlara 700 kişilik helva ikramı yapıldı.

Her kandilde yatsı namazı sonrası helva ikramları yapan ve artık bunu bir geleneğe dönüştüren İnegöl Belediyesi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde de helva geleneğini sürdürdü. Kandil dolayısıyla Alanyurt Kuba camisinde 700 kişilik helva ikramları yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de katıldığı ikramlarda, Başkan Taban vatandaşlarla kandilleşip sohbet etti.