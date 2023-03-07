İnegöl Belediyesi, kandil gecelerinin vazgeçilmez geleneği haline gelen helva ikramlarını Berat Kandilinde de sürdürdü. Fatih Camisinde yatsı namazı çıkışı 1000 kişilik helva ikramı yapıldı.

Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Berat Kandilinde de sürdü. Fatih Camisinde gerçekleştirilen helva ikramlarında 1000 kişilik helva dağıtıldı.

Yatsı namazı sonrası yapılan helva ikramına Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler de katıldı. Namaz sonrası Başkan Alper Taban, ikramlar sırasında vatandaşlarla kandilleşip sohbet etti.