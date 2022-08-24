Kemalpaşa mahallesi evinde babasıyla tartışan şahıs camları yumrukladı. Kanlar içinde kalan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesinde ikamet eden İ.Ü. (37) iddiaya göre evde babasıyla tartıştı. Tartışma da sinirlerine hakim olamayan şahıs camları yumruklayarak kırdı. Elinden yaralanan şahıs kanlar içinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şahsı polis otosuyka İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürürerek tedavi ettirdi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.