Burhaniye mahallesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir kavga çıktı. Kavgada bir anda ortalık karıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, 16 yaşındaki Melih T.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan genç, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi arıyor.