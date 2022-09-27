Sinanbey mahallesinde eğitim-öğretime devam eden Kaşıkçıoğlu ilkokulunda meydana gelen olayda koşarken kapıya çarpan çocuk yaralandı.

Olay Sinanbey mahallesinde eğitim-öğretime devam eden Kaşıkçıoğlu ilkokulunda meydana geldi. 4. Sınıfı öğrencisi Miraç Y. (10), sınıftan çıkarken sol kolunu kapıya çarptı. Kolunda derin kesi oluşan çocuk kanlar içinde kaldı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından yaralı çocuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.