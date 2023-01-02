Çorbacıdaki bıçaklama olayında flaş gelişme

Orhaniye mahallesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorba işletmesinde meydana geldi. Uğur K.(16), sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek işyerinde çalışan Hakkı'dan iddiaya göre borcunu istedi. O sırada çıkan kavgada Hakkı G.(20) bıçakla Uğur'u elinden yaraladı. Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALININ YAKINLARI İŞYERİNİ BASTI

Olayın ardından saat 12.30 sıralarında yaralı gencin babası Fuat K.(45) ve amcası Murat K.(43) işyerine gittiler. İşyerine giden öfkeli şahıslar, işyeri çalışanları Berkay A.(20) ve Cemal D.(21) arasında kavga çıktı.

Fuat K. Elindeki bıçakla Berkay A.(20) ve Cemal D.(21)'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 şahıs, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fuat K. Ve Murat K. ile Hakkı G.(20) Polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan Fuat K. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.