SUBÜ, başta Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geliştirilen iki kanser tedavi cihazının ticarileştirilmesi üzere Güney Kore Ticaret Endüstri ve Enerji Bakanlığı ile Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü’yle görüşmelerini sürdürüyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Güney Kore ile başta akademisyenlerin biyomedikal alandaki projeler neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerin ticarileşmesi olmak üzere yeni iş birlikleri geliştirmek için görüşmeler yürütüyor. Bu çerçevede, Güney Kore Ticaret Endüstri ve Enerji Bakanlığı’dan Genel Müdür Lee Mnwoo ve Müdür Yardımcısı Ko Eunjung ile Kore Teknoloji Geliştirme Enstitüsü’nden (KIAT) Park Cheonkyo ve Cho Honglae SUBÜ’ye ziyarette bulundu. SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hyun Soo Lim mihmandarlığında temaslarda bulunan Güney Kore heyeti SUBÜ ve akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra birimleri ziyaret etti.