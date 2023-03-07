Edirne'de, kanseri yenmelerinin ardından katıldıkları Halk Eğitim Merkezi'ndeki el örgüsü kursuyla hayata tutunan Ürfet Gavaz (65) ve Neriman Evegü (63), bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, depremzedeler için de atkı ve bere örüyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 'Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişim Üretim Kooperatifi'nin kursiyerlerinden, evli ve 2 çocuk annesi Ürfet Gavaz, bir süre önce göğüs kanserine yakalandı.

Tedaviye başlayan Gavaz, bu süreçte hobi olarak, kooperatifte el örgüsü kursuna başladı. Geçirdiği operasyonların ardından kursun da desteğiyle kanseri yenen Gavaz, ev ekonomisine katkı sağladı.

Gavaz, son dönemde ise depremlerden etkilenen afetzedeler için atkı ve bere örmeye başladı. El örgüsü kursundan önce çalışmadığını belirten Gavaz, "İlk defa para kazanmış oldum. Böyle işlere hiç girmedim, hiç çalışmadım. 65 yaşındayım, ilk defa kendi paramı kazandığım için çok mutluyum, çok huzurluyum. Ben biraz rahatsızlandım, kanser rahatsızlığım vardı. Buraya gelince hayatı yeniden buldum gibi oldu. Çok mutlu oldum" dedi.

Şu an koruyucu ilaçlar kullandığını dile getiren Gavaz, bu süreçte depremzedeler için kışlık giyecek ördüklerini belirterek, "Göğüs kanseriydim, atlattım. Koruyucularla idare ediyorum. İşin büyük katkısı var. Evde çok sıkılıyordum. Dışarı çıktığım, buraya geldiğim zaman kendimi unutuyorum.

Buraya gelince çok mutlu, iyi günler geçirmiş oldum. Hem hayata bağlandım hem de 3-5 kuruş para gelirim oldu. Bu süreçte depremzedelere bere ve atkı ördük. Hepsine yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar da yardım etmeye hazırız" diye konuştu.

'EL İŞİ YAPMADAN DURAMIYORUM'

Rahim kanserini yenen Neriman Evegü ise "Kursa başlayalı 2 yıl oldu. Memnunum. Ben zaten el işi yapmadan duramıyorum. Çok kurslara gittim. Okuyamadığım için şimdi de elimden geldiği kadar böyle kurslara geldim.