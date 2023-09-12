Kanser tanısı almayla başlayan bir ruhsal süreç yaşarlar. Kanserin nasıl algılandığıyla bağlantılıdır. Dünyanın her tarafında toplum ve kültürlerden bağımsız olarak kanser tanısı alan tüm insanlar şöyle bir psikolojik süreç geçirirler; önce şoke olurlar, inkâr ederler, kabul edemezler. Zihin henüz bu bilgiyi sindiremiyor. Daha sonra neden ben algısı gelişir. Zihinsel muhasebe yaparlar. Geçmişi, bugünü, geleceği, sevdiklerini, yaptıklarını, yapmadıklarını, sevdikleriyle yaşadıklarını kendi kendilerine muhasebe yaparlar. Sonra ruhsal pazarlık aşamasına girerler. Beterin beteri varmış gibi artık yavaş yavaş bir çıkış aramaya başlamışlardır. Sonrasında farklı bir depresyon olan klinik psikiyatrik depresyondan biraz farklı olarak varoluşsal depresyon ondan sonra da bir kabullenme yaşarlar. Aslında bu yaşanması gereken bir süreçtir. Biz bu sürecin doğru ve sağlıklı yaşanmasına yardımcı oluruz.

Kanser hastalarının ortalama %40 ile %50’sinde, psikiyatrik bozukluklar gelişir. Bu insanlar ölüm korkusu, çaresizlik algısı, başkasına mecbur olma kaygısı, otonomisinin ve bağımsızlığının gideceği kaygısı, ağrılar içerisinde ölüm beklemek gibi değişik kaygılar ve korkular yaşarlar. Bu kaygı ve korkuların gelişmesinde en önemli unsur umut yitimi, çaresizlik ve çözümsüzlük algısıdır. Onun için tüm aileler ve sağlık sistemi, kanser hastalarındaki direnci desteklemelilerdir. Umut yitimine, çaresizlik ve çözümsüzlük algısına engel olmalıdır. Bunu engellemek için yapacağımız her katkı ve destek olumlu sonuç verecektir. Bu insanların umut ve direnç öyküsünde samimi olarak, sevgiyle ve bilimle yanlarında olduğumuzu yaşatmalıyız.