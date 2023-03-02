Farklı gruplar üzerinden ülkede kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Bu millet gruplaşmalardan, bölünmüşlüklerden çok acılar çekti. Kaos Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmaz. Millet olarak sağ duyulu olmalıyız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve asrın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen deprem sonrası farklı grupların art niyetli tavırlarının alenen ortaya çıktığını belirten Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, sağduyu çağrısı yaptı. Yazıcı, kaosun ülkemize hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Konuya ilişkin açıklamasında deprem süreci ve sonrasında yaşananları işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu: “Çok büyük bir afet yaşadık. Ancak bu felaketin şekli, zamanı, hikayesi, öncesi ve sonrasıyla oluşturduğu izlenim, acımızı dahi tam manasıyla yaşayamamamıza neden oldu. 45 bin canımızı yitirdik, yüz binlerce vatandaşımız yaralandı, binlerce bina, 11 şehir yerle bir oldu. Ancak milletimizin geleceğini de göz ardı edemeyiz. İlk andan itibaren tüm senaryoları önümüze koyarak her ihtimali göz önünde bulundurarak düşünmek zorunda kaldık. Görüyoruz ki tehlikeli bir süreçteyiz. Tüm bu yaşananlar, ülkemizin ne kadar zor bir dönemde olduğunun göstergesi. Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun.”

“MARJİNAL GRUPLAR ÜZERİNDEN KAOS OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

“Deprem sonrası bazı senaryoları konuştuk. Birileri bu senaryoları anlatırken, birileri de tesadüfler silsilesi olan bu yaşananları deli saçması olarak lanse etti. Bakın bugün yine yeni yeni kötü tesadüflerle karşı karşıyayız. Returs’ta 27 Şubat’ta yayınlanan Hugo Dixon imzalı yazıda siyasi projeler, hedefler açıkça anlatıldı. NATO’ya sadakat gösterecek, İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacak, Rusya’ya yönelik yaptırımlara baş eğecek, Türkiye’yi yeniden İMF güdümüne sokacak bir hükümet hedefleniyor. Öte yandan farklı gruplar üzerinden bir kargaşa, kaos ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Tribünler üzerinden sporu kendi çıkarlarına alet edenler, sokakta da marjinal grupları besleyerek taşkınlıklar yapıyor. Kadıköy’de dün akşam yeni bir girişim denendi. Bunlar bugün en son ihtiyacımız olan hareketler.”

ÖZGÜR İRADE, KARARINI SANDIKTA VERMELİ

“Kısa bir süre sonra seçime gidecek ülkemizde, hükümet istifa sloganları ülkeyi sadece kaosa sürükler. Hiçbir şeyin çözümü olamaz. Özgür irade, sandıkta kararını verecektir. Milletimizin kaos hedefleyen bu gruplara karşı sağduyulu olması, aklıselim davranması en sağlıklısı olacaktır. Siyaset, siyaset arenasında siyasiler tarafından yapılmalı. 2 buçuk ay sonra sandığa gidecek bir millet, görevdeki hükümeti istifaya davet ederek ne elde edebilir? Bunu düşünerek hareket etmeliyiz.”

SİYASET ARENASINDAKİ HAİNLER İŞ BAŞINDA

“Ülkemizin siyaset sahnesinde art niyetli çok isim var. Bu milletin vergileriyle maaş alıp şehit edilen iki polisimiz için infaz edildi deme cüretini gösterecek kadar alçaklaşan siyasiler var. Bu süreçte bunlar da ellerinden geleni artlarına koymadan kendilerinden işaret bekleyen grupları kışkırtmaya devam ediyorlar. Bu gerçekleri unutmamalı, bu oyuna gelmemeliyiz.”

“BATI İŞGAL HEDEFİNDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ”

“Hiçbir vatansever şunu aklından çıkarmasın ki; 1. Dünya Savaşı sürecinde Anadolu topraklarını işgal eden batı, bu fiili işgal hedefinden hiçbir zaman vazgeçmedi. İşgal planları ve hedefleri raflarında hazır beklemektedir. Fırsat buldukları an harekete geçecekler. Ülkemizi karıştırmak, milletimizi bölmek isteyen gruplar da bu işgale zemin hazırlamanın gayreti içerisindeler. Milletimiz bu oyuna gelmemeli, sağduyusunu kaybetmemeli. Art niyetli gruplar da şunu iyi bilmeli; bu ülkede ne Özbekler Tekkesi biter ne de Zenci Musalar, Kuşçubaşı Eşrefler, Süleyman Askeriler…”