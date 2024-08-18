Başkent Turing Spor Kulübü, Kapadokya’nın mistik topraklarında bölgenin ilk rallisi olan Kapadokya Rallisi’ni düzenleyerek Türkiye’de bir ilke imza atıyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - 24-25 Ağustos tarihlerinde, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nevşehir Valiliği ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleşecek olan ralli, adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında, 62 km uzunluğundaki toprak parkurda, Avanos, Ürgüp, Uçhisar, Göreme gibi birçok ilçeden geçen ralli, peribacaları, derin vadiler ve tarihi yapılar arasında gerçekleşerek, ralliye büyük heyecan katacak. Bu eşsiz doğa harikası arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak Kapadokya Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası’na aday olmasının yanı sıra, ülkenin motor sporları tarihine de damgasını vuracak.

Kapadokya Rallisi, sadece yarışçıların değil, tüm dünyanın gözlerini Kapadokya’ya çevirmesini sağlayacak. Tarih, coğrafya ve hızın bir araya geldiği bu olağanüstü etkinlik, Türkiye’nin en yeni rallisi olarak hafızalara kazınacak ve Kapadokya’yı bir kez daha dünya sahnesine taşıyacak.