Nevşehir Valiliği öncülüğünde yürütülen Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi kapsamında 18 bin 425 öğrenci Kapadokya bölgesini gezdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Valiliği öncülüğünde, Nevşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi" çerçevesinde 18 bin 425 öğrenci Kapadokya bölgesini gezdi.

Nevşehir'de öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları yerdeki akademik, idari, dini, turistik, tarihi ve kültürel miras unsurlarının tanıtılarak, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla ilki 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen kendimizi(kentimizi) tanıyoruz projesi çerçevesinde 2022 yılında 8 bin 225 öğrenci, 2023 yılında ise 10.200 öğrenci projeye katılarak Kapadokya bölgesini gezdi.

Nevşehir genelinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi tanımaları amacıyla başlatılan projenin 2023 yılı kapanış programı Nevşehir Kalesinde bulunan Kayaşehir'de yapıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de turizmin gelişmesi yönünde çeşitli çalışmaların her zaman desteklendiğini, bugün oluşan turizm potansiyelinin de her geçen yıl artmasının mutluluk verici olduğunu söylerken, "2021 yılında başlayan Kentimizi Tanıyoruz projesi ile ilimizde eğitim gören öğrencilerimize bu tarihi ve turistik mekanların gezdirilmesi, bu sayede öğrencilerimizin yaşadığı coğrafyanın önemli değerlerinin tanıtılması hedeflendi. 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan projemizle 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8 bin 225 öğrencimiz ilimizin tarihi ve turistik mekanlarını gezmişlerdir. Bu öğretim yılında da devam eden projemiz ile ilimiz geneli 10 bin 200 öğrenci hareketliliği gerçekleştirilerek ilimizin önemli noktaları öğrencilerimize tanıtıldı" dedi.