İnegöl Kapalı Spor salonuna girerek bilgisayarları ve satranç takımlarını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü gece geç saatlerde İnegöl Kapalı Spor Salonunda meydana geldi. İnegöl Kapalı Spor Salonuna giren hırsız, salon içinde bulunan kapı, çerçeve, protokol koltuklarını söktü. Çalacağı malzemeleri götüremeyen hırsız, koltukları spor salonun arkasında bulunan çalılıklara sakladı. Salona geri giren hırsız, salon içinde buluna 2 bilgisayar ile satranç takımlarını çalarak kayıplara karıştı. Sabah salona gelerek hırsızlık olayını fark eden yetkililer, durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kapalı spor salonunda ki odalarından bilgisayar ve satranç takımları çalınan İnegöl Satranç Kulübü yetkileri ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hırsıza seslendiler.

Olayın ardından harekete geçen ekipler hırsızı kısa sürede yakaladı. İsmi Emircan H. (21) olan hırsız ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalışan bilgisayarlar ile satranç takımları ise, Kapalı Spor Salonu yetkililerine teslim edildi.