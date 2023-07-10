Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yolu açma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bolu'da önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

Habere ilişkin bilgi ve fotoğrafları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmaları başlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, paylaşımında, "Karayolları ekiplerimiz ara vermeden heyelan sebebiyle biriken teressubatı temizleyip güzergâhı ulaşıma elverişli hale getirecek. Selden etkilenen diğer bölgelerde de teyakkuz halindeyiz; ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor" ifadelerini kullandı.