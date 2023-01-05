İnegöl’de 3 gün süre ile mühürlenen 9 zincir market şubesi, bugün itibari ile hizmet vermeye başladı.

MHP ile yaşadığı tartışmaların ardından iktidarın politikalarını da eleştiren BİM CEO’su Galip Aykaç'ın açıklamaları sonrasında zincir marketlerin şubelerine yönelik denetimler arttırıldı. İnegöl’de faaliyet gösteren BİM , ŞOK ve A101 market şubeleri 2 Ocak Pazartesi günü sabah erken saatlerinde denetime gelen zabıta ekipleri tarafından mühürlenmeye başlandı.

3 gün süre ile mühürlenen 9 zincir market şubesi bugün tekrar hizmet vermeye başladı.