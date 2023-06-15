Gümrük Muhafaza ekipleriNCE Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen operasyonda toplam 1 milyon lira değerinde elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sırbistan’dan İstanbul’a geleceği belirlenen ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına gelen yolcu otobüsü ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere X-Ray taramasına sevk edilirken, tarama sonrasındaki X-Ray görüntüleri ekiplerin şüphesini boşa çıkarmadı.

Görüntüler incelendiğinde aracın doğal boşluklarında, olmaması gereken şekilde şüpheli yoğunluklar bulunduğu görülerek araçta fiziki arama başlatıldı.

Gerçekleştirilen arama neticesinde 1200 adet elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 adet ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bırakan türden ilaçlar olduğu belirlendi. Yakalanan kaçak eşyaların 1 milyon lira değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.