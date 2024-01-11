Perşembe günü güne soğuk bir başlangıç yaparak termometreler -2 dereceyi gösterirken, gün içerisinde Bursa'nın atmosferini yoğun bulutlar kaplayacak. Havanın genelinde hakim olacak bu bulutlu durum, sıcaklıkların en yüksek 7 derece seviyelerine ulaşmasını sağlayacak.

Haftanın son iş günü ise termometrelerin en düşük noktası -3 dereceye kadar inecek. Buna ek olarak, Bursalıları karla karışık yağmur etkisiyle karşı karşıya bırakacak bir hava durumu bekleniyor.

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