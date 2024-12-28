Türkiye Cumhuriyeti Milli savunma Bakanlığı Sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile 105 yılını şu ifadelerle kutladı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, koşu ile Anıtkabir'deki törene ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: Haber merkezi