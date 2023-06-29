Üçyol Uğur Mumcu Parkı, İzmir'in Karabağlar Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde baştan sona yenilenecek.İZMİR (İGFA) - Bayram tatilinden hemen sonra başlayacak çalışmalar kapsamında parkta, Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan büyük bir rölyef de yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca, yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki parka 2000 metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak. Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfi tiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek.

Parka, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.

İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların bayram tatilinin ardından hemen başlayacağını söyledi. Projeyi Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'e yetiştirmeye gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu özel tarihte, İzmirimize anlamlı bir armağan vermek istiyoruz” dedi.