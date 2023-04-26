İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin 23 Nisan nedeniyle düzenlendiği resim yarışmasında ödüller verildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dokuz Eylül Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nilay Kökkılınç, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nilgün Tiyansan, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve velileri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına hazırlanan görsel sunumla başladı.

Başkan Selvitopu, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılını yine aynı coşkuyla kutlayacağımızı belirterek, “Bu güzel ülkeyi ikinci 100 yıla sizler taşıyacaksınız. Bizlerden çok daha iyi yöneteceğinize hiç kuşkumuz yok. Hepinize çok teşekkür ediyor, bayramınızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, Başkan Selvitopu, Kökkılınç, Nilgün Tiyansan, Karabağlar Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü Temsilcisi İlge Cengiz tarafından verildi.

165 eserin katıldığı yarışmada, Şehit Muzaffer Erdönmez İlkokulu 4/E Sınıfı Öğrencisi Birnur Ekin Bilge 1., Duğrallar İlkokulu 1/D Sınıfı Öğrencisi Zeynep Güvenoğlu 2., Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu 3/E Sınıfı Öğrencisi Defne Demirkır 3. oldu. Dokuz Eylül Rotary Kulübü Özel Ödülü’ne İlk Kurşun İlkokulu- 1/B Sınıfı Öğrencisi İris Korkmaz; Seçici Kurul Özel Ödülü'ne de Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu 3/C Sınıfı Öğrencisi İpek Güngör değer görüldü. Öğrenciler derecelerine göre dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, resim seti gibi ödüller kazandılar. Ayrıca katılan tüm öğrencilere Atatürk'ün Nutuk kitabı armağan edildi.

Yarışmanın Seçici Kurulu da, Eğitmen-Ressam Lale Temelkuran, Eğitmen-Ressam Perihan Duran,

Karabağlar Mustafa Baykaş Merkezi Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Taşkın Bezci, Karabağlar Sosyal Etkinlik Merkezi Görevli Öğretmeni Cennet Türkoğlu ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü Temsilcisi İlge Cengiz'den oluştu.

Öğrencilerin eserleri 2 Mayıs'a kadar Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin. 2. ve 3. katlarındaki sergi salonlarında görülebilecek.