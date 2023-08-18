Karabağlar Belediyesi’nin 17 Ağustos depreminin 24. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında “45 Saniye” semineri Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - 17 Ağustos depreminin 24. yıldönümü nedeniyle İzmir'in Karabağlar ilçeisnde düzenlenen '45 Saniye' seminerinde Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş ve Meteoroloji Uzmanı Serdar Göksu, arama kurtarma ekiplerine afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye başkan yardımcıları, Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Polis Arama Kurtarma (PAK) temsilcileri katıldı.

Başkan Selvitopu açılışta yaptığı konuşmada, bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması için bilim ve aklın ön plana çıkarılması gerektiğnii vurguladı.

Depremlerin değil binaların öldürdüğüne dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Binalarımızı yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde, tekniğine göre yaparsak can kayıplarımız en aza iner. Hatta kaybımız bile olmaz. Bunun dünyada örnekleri var” dedi.

Başkan Selvitopu her seçim öncesinde “imar affı çıkacak” gibi sözlerin kaçağı teşvik edici nitelikte olduğunu vurgulayarak, “Artık Türkiye’de siyaset kurumunun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesi ülkemiz açısından çok önemli” dedi.

Daha sonra seminerde konuşmacılar, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili katılımcıları bilgilendirdiler.

Afet sonrasında salgın hastalıkların görülebileceğini belirten Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, kurtarılan veya yaralanan kişilerin mutlaka aşılanmaları gerektiğini belirtti. El hijyeni, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, tıbbi atıkların atılması gibi enfeksiyon önlemlerini dinleyicilere anlatan Metin, acil durumlarda kullanılmak zorunda kalınan malzemeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Serdar Göksu da konuşmasında iklim değişikliği sebebiyle daha fazla afet meydana geleceğini belirtti.

Seminer sonrasında Başkan Selvitopu konuşmacılara doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti