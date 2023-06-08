İzmir'de Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle yürütülen “Kız Kardeşler El Ele” programının 2. etap “farkındalık” ve “e-ticaret” eğitim programlarına katılan 52 kadına sertifikaları törenle verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde e-ticaret konusunda eğitim alan kadınlara sertifikaları törenle verildi.

Mobilya Akademi’de gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, İzmir Soroptimist Kulüp Başkanı Beril İşçioğlu Özüner, İzmir Soroptimist Kulübü'nün bir önceki Başkanı Şükran Karaok, Proje Koordinatörü Sema Övgün, proje ortakları, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri İnan Karakoyun ve Ahmet Şafak, kursiyer kadınlar ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve İzmir Soroptimist Kulübü yöneticileri, yararlı bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayarak, desteklerinden ötürü Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu da, Karabağlar'da türlü zorluklar içinde yaşayan kadınları toplumsal hayata katmak için çalıştıklarını söyledi. Bunun için kentin farklı noktalarına semt merkezleri kazandırdıklarını, 4 mahalleye hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin de yakında açılacağını belirten Başkan Selvitopu, eğitim programına katılan kadınlara başarılar diledi.

Bilgisayar ortamında ticaretin öğretildiği bu program kadınlarımız için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Selvitopu konuşması sonrasında kadınlara üniversite onaylı sertifikalarını, eğitimenlere ise teşekkür belgelerini takdim etti.