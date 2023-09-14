İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Türkiye'nin en büyük yerleşkesini tahsis ettiği ve sürekli destek verdiği Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT), son olarak acil durumlarda kullanılmak üzere “afet bilgisayarı” satın aldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat depremleriyle bir kez daha yakıcı şekilde gündemimize giren afetlere hazırlık konusunu gözardı etmiyor.

Bu kapsamda AKUT, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) gibi sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliğine devam ediyor. AKUT'un Türkiye'deki en büyük yerleşkesi Karabağlar'da bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi, aralıksız desteklediği yerleşkenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak özel yapım afet bilgisayarı da satın aldı. Afetlerden hemen sonraki arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak şekilde üretilen, -29 ile + 63 derece sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabilen, yüksekten düşmeye dayanıklı ve anlık coğrafi konum için GPS modülü bulunan bu özel yapım bilgisayar, Başkan Selvitopu tarafından AKUT gönüllülerine teslim edildi.

LİBYA'YA BİLE EKİP GİTTİ

Başkanlık makamında düzenlenen sembolik teslim töreninde konuşan Başkan Selvitopu, AKUT'un afet öncesinde ve afet anında önemli görevler yaptığını hatırlattı.

Libya'daki son sel felaketinin ardından arama çalışmalarına bile Karabağlar'daki AKUT yerleşkesinden kurtarma ekipleri gittiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Düşünün Karabağlar’dan bir ekip Libya’ya doğru yola çıkıyor. Arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğu böyle durumlarda daha iyi anlaşılıyor. Belediye olarak olanaklarımız ölçüsünde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ise,“Özellikle Maraş depremi sonrası başkanımız yerleşkemizi ziyaret etmiş ve eksiklerimizin ne olduğunu sormuştu. Bizler de yangın, deprem ve sel gibi afet durumlarında kullanabileceğimiz bir bilgisayara ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. Başkanımız bu bilgisayarı temin etti. AKUT olarak Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra bilgisayar Başkan Selvitopu tarafından Ergut'a ve gönüllülere teslim edildi.