İzmir'de Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için ilçenin farklı noktalarındaki asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, General Kazım Özalp ve Muammer Akar mahallelerindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Selvitopu, mahalle muhtarlarıyla birlikte aşırı sıcak altında ter döken emekçilere kolaylıklar diledi; bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya rağmen asfalt serimlerinin programa göre devam edeceğini söyleyen Selvitopu, görevlerini en iyi şekilde yapmak için canla başla çalışan ekiplere teşekkür ederken, “Muhtarlarımızın da önerilerini alarak, acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam ediyoruz. Hedefimiz bu yaz sezonunda olabildiğince çok noktada serim gerçekleştirmek. Bunu da tekniğine uygun şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Serim öncesi freze makinamızla eski asfaltı kazıyarak, yollarımızda kot farklı oluşmasını engelliyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu, mahalle muhtarlarıyla birlikte sıcak havada ter döken emekçilere kolaylıklar diledi; bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti, ardından da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek onların sorunlarını dinledi.