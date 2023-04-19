İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmesi için pazaryerlerinde ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimler kapsamında tartı, fiyat etiketi, işgal çizgisi, ruhsat ve hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri özellikle kuruyemiş, pastane, tatlıcı, şekerci ve fırın gibi işletmelerde açıkta ürün bulundurulmaması ve ürünler üzerinde etiketlerin yazılı olması konusunda işletme sahiplerini uyarıyor. Ayrıca, fırınlarda ekmek tarifeleri ve gramaj kontrolleri yaptı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayarak, “Ekiplerimiz bayram süresince de sahada olacak. Başta temizlik ve hijyen olmak üzere gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.