İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediyenin geleneksel olarak düzenlediği 23 Nisan Karabağlar Çocuk Şenliği, büyük bir coşkuyla ve renkli etkinliklerle Uzundere Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen şenliğin açılışı, Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

Açılış törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nilgün Tiyansan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çocuklar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Tiyansan'ın teşekkür konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Başkan Selvitopu, 23 Nisan'ın çok önemli ve özel bir tarih olduğunu vurgulayarak, “Bir yandan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı verilirken diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak, milletin düşünce ve iradesi bu mücadeleye yansıtılmıştır. Dünyada ender görülen bir durumdur. Atatürk, Cumhuriyetimizi kurduktan sonra da bu tarihi günü siz çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Daha nice bayramlarda özgürce, kardeşçe, bağımsızlık ruhuyla yaşamak dileğiyle, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.