Karabağlar Belediyesi'nin, özellikle kadınları toplumsal yaşama katma amacıyla yaşama geçirdiği ve sayılarını hızla artırdığı semt merkezlerinden Çalıkuşu bu ay içinde açılıyor.İZMİR (İGFA) - 750 metrekarelik kullanım alanına sahip 2 katlı Çalıkuşu Semt Merkezi bu ay içinde hizmete açılıyor.

Karabağlar'daki merkez bodrum bölümünde çok amaçlı salon, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alıyor.

Semt merkezinin etrafındaki yeşil doku güçlendirilerek, çocuklar için modern oyun alanları da yapıldı. Bina, modern mirarisiyle bulunduğu Çalıkuşu Parkı'na görsel güzellik kattı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, semt merkezlerini önemsediklerini ve sayılarını artırmaya gayret ettiklerini belirterek, “Gördük ki bu noktalar özellikle kadınlarımız tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Burada çeşitli eğitimler alan, kurslara katılan kadınlarımız taleplerini, beklentilerini doğrudan belediyemize aktarma olanağı buluyorlar. Bu nedenle göreve geldiğimde 4 olan semt merkezi sayısı, Çalıkuşu'yla 18'e çıkmış olacak. Hedefimiz tüm mahallelerimize bu merkezlerden kazandırmak” dedi.