İzmir Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun, geliri sokak hayvanları için kullanılacak “Sokaktaki Hayvanlarımızın Yanındayız” adlı kermes, törenle açıldı.İZMİR (İGFA)- Kermeste hayvan mamaları için uygulanan yüzde 18 KDV oranının kalkması için de imza toplanırken ilk imzayı İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu verdi.

Poligon’daki Barış Selçuk Parkı’nda düzenlenen kermese, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Çalışma Grubu Lideri Fatma Şimşek ve grup üyeleri, stk üyeleri, kadın engelli mahalle meclisleri,kadın emeği çalışma semt merkezleri, engelli anne çalışma grupları, kadın girişimciler ve başkan yardımcıları ile çok sayıda hayvansever vatandaş katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, sokak hayvanlarının kentleşmeden sonra sıkıntıları olduğunu ve kendi başlarına yaşam mücadelesini sürdürmeye çalıştıklarını belirterek “Son dönemde ekonomideki değişmeler bile onların yaşam şartlarını zorlaştırdı. Hangi koşulda olursak olalım dilleri olmayan dertlerini anlatmayan bu canlılara belediye olarak elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde sokak hayvanlarını aç kalmaması için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak onların aç kalmamalarını sağladık. Şimdi de gıda yardımlarımız devam ediyor” dedi.

Hayvan hakları yasasında yeni düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğinin önemine de vurgu yapan Başkan Selvitopu “Yaşam hakkı her canlının olduğu gibi bizim için de kutsaldır. Onların yaşam haklarının devam etmesini sağlamak da biz insanların görevidir. Belediye olarak İzmir’de en güçlü şekilde hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması gibi hizmetleri yapmaktayız. Özellikle hayvan popülasyonu için kısırlaştırmalara da önem veriyoruz” diye konuştu.

Kermesin başarılı geçmesini dileyen Başkan Selvitopu, emekleri nedeniyle düzenleyen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da sokak hayvanları aç kalmaz gibi bir düşüncenin doğru olmadığını belirterek “Onların da dışarıdan desteğe çok ihtiyacı var. Mamalar çok pahalandı. Dışarıya bırakılan hayvanlar görüyoruz. Bir çok şeyde KDV oranı 0 iken bu mamadaki KDV oranı neye göre belirleniyor bilmiyorum. Sokak Hayvanlarına uygulanan yüzde 18 KDV oranının kaldırılması için imza kampanyasına başlıyoruz” dedi. Ağrı ayrıca gerek bu tesisler, gerekse kermese katkıları nedeniyle Başkan Selvitopu ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Lideri Fatma Şimşek de, pazar akşamına kadar açık kalacak kermesin gelirlerinin, sokaktaki can dostlarımız yararına kullanılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu hayvan mamalarına uygulanan yüzde 18 KDV oranının kaldırılması için ilk imzayı attı. Selvitopu daha sonra kermesteki stantları tek tek gezdi ve toplu fotoğraf çektirdi.