Karabaglar Kent Konseyi Ekolojik Denge Çalışma Grubu'nun 2017 yılından bu yana Karabağlar Belediyesi desteğiyle sokak hayvanları yararına düzenlediği kermes, Poligon Barış Selçuk Parkı'nda başladı. Gelirinin sokak hayvanları için harcanacağı kermes bugün ve yarın açık kalacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kermesin açılışına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Meclis Üyesi Servinaz Ömür, muhtarlar, Belediye Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Selvitopu, hayvanların da yaşam hakları olduğunu belirterek “Biz insanlar o hakları her geçen gün daha da daraltıyoruz. Büyük kentlerde onların haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor. Bizler Karabağlar Belediyesi olarak hayvanlarımıza en büyük desteği vermeye çalışıyoruz. Buradan elde edilecek gelir de sokak hayvanları için katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun iyi bir hayvan dostu olduğunu belirterek, kendilerine her konuda destek olan Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında hayvan mamalarında KDV'nin kaldırılması için düzenlenen imza kampanyasına katıldı. Sokak hayvanları yararına düzenlenen ve sivil toplum kuruluşları, kooperatiflerin ye aldığı kermeste el işlemesi ürünler, yiyecek stantları, hediyelik eşyalar yer aldı.