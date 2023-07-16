İzmir'de Karabağlar Belediyesi, eğitime destek anlayışı kapsamında bu yaz aylarında da acil ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nden okullara bakım onarım desteği geldi. Bunun için 4 milyon 150 bin liralık ihale yapıldı.

Toplam 25 okulda devam eden çalışmalar kapsamında iç ve dış boya, sıva, tesisat, kapı gibi farklı noktalarda bakım ve onarımlar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, görev alanlarına girmemesine karşın kendilerini eğitim konusunda sorumlu hissettiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettikten sonra en fazla önem verdiği konuların başında eğitimin geldiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak biz de elimizden geldiği oranda destek olmaya çalışıyoruz. İlçemizde yaklaşık 80 bin çocuğumuz eğitim görüyor. Bu az bir rakam değil. Milli Eğitim Bakanlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımızın ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Ancak yetişemedikleri konularda belediye olarak biz devreye giriyoruz. Her okulumuza, bütçe olanaklarımız ölçüsünde katkı koymaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız fiziki ortamları ne kadar iyi olursa, o denli kentimiz ve ülkemiz için yararlı olurlar” dedi.

Okul bakım onarımlarının yanı sıra Karabağlar Belediyesi dersanesi KARBEM aracılığıyla her yıl 1500 öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Yine Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzla üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını, bir parça da olsa karşılamaya çalışıyoruz. Her yıl ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize kırtasiye desteği veriyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak bundan sonra da tüm gücümüzle çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.