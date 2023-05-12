İzmir'in Karabağlar ilçesine değer katacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyorİZMİR (İGFA) - Karabağlar'da çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Çocukların ve gençlerin sporla buluşacağı, amatör-profesyonel sporcuların resmi karşılaşmalarını oynayabilecekleri tesisin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yetiştirilmesi için canla başla çalışılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, projede gelinen aşamayı yerinde denetleyerek, yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. İnşaat tamamlandığında kapalı hale dönüşecek yüzme havuzu, salon sporlarının yapılacağı bölüm, futbol sahası ve tribünlerini inceleyen Başkan Selvitopu, “Beton işleri büyük ölçüde tamamlandı. Bir yandan da fabrikada çelik işleri devam ediyor. Bunlar önümüzdeki günlerde tesise monte edilecek ve inşaat çok daha hızlı şekilde ilerlemiş olacak. Umarız çok ciddi bir ekonomik krizle karşılaşmaz ve Karabağlar'a hatta İzmir'e değer katacak bu örnek tesisi, Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açarız” dedi.

Bölgede, Karabağlar Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Aqua Yaşam Havuzları, Murat Çobanoğlu Açık Hava Tiyatrosu, Gemi Restoran gibi tesisleriyle binlerce metrekarelik dinlenme ve çocuk oyun alanları olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizin de tamamlanmasıyla, bu nokta adeta İzmir'in çekim merkezi haline gelecek” diye konuştu.

FUTBOL SAHASINDAN HAVUZA...

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına devam edilen Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda, 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak.