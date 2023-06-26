Karabağlar Belediyesi’nin, sadece geçen yaz 55 bin kişinin yararlandığı Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Tesis, baştan sona bakımdan geçirildikten sonra geçen haftalarda sezona “merhaba” demişti. Havuzları bu bayram tatilinde çok sayıda kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.İZMİR (İGFA) - Haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren tesiste, farklı büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu, kaydıraklar bulunuyor.

Kafeteryada da fast food, gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler sunuluyor. Ayrıca havuz bölümüne bağlantısı olan Gemi Restoranda da hizmet veriliyor.

Aqua Yaşam giriş ücreti kişi başı bu yıl 250 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli yararlanacak. Şehit ve gazilerimizin 1. derece yakınlarıyla gazilerimize, engelli vatandaşlarımıza da yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Abonelik sistemi de bulunan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kent merkezinde olması ve sunulan olanaklar nedeniyle özellikle ailelerin Aqua Yaşam'ı tercih ettiğini hatırlattı. Havuzların bayramlarda dolup taştığını belirten Başkan Selvitopu, tüm konuklara gönüllerince eğlenip iyi zaman geçirecekleri bir tatil süreci diledi.