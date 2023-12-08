Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yapmış olduğu çalışmalar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerin ardından müjdeleri peş peşe açıkladı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ankara programı çerçevesinde ilk olarak TBMM’de AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’i ziyaret etti. Sonrasında ise birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile önemli görüşmeler yaptı.

Karabigalılara özel 50 adet yeni konut

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşen Başkan Elbi Karabiga’da yaşayan vatandaşlara özel olarak yapılacak yeni 50 TOKİ konutunun müjdesini verdi. 2022 yılında "İlk Evim ve İlk İş Yerim" Projesi çerçevesinde TOKİ tarafından Karabiga’da 104 konutun yapım işlemine başlanmıştı. 104 konutun yapımı hızla devam ederken Karabiga Belediyesi tarafından ek bir çalışma ile sadece Karabigalı vatandaşlara özel olarak 50 adet yeni konutun inşaatına başlanacağı duyuruldu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "2022 yılında "İlk Evim ve İlk İş Yerim" Projesi kapsamında TOKİ tarafından Karabiga’mızda 104 konutun yapım işlemi başlatılmıştı.Şimdi ise yapılan konutlara ek olarak 50 adet TOKİ konutu sadece Karabigalı Hemşehrilerimize özel olarak Karabiga’mıza kazandırılıyor.Mart ayı itibariyle resmi talep toplama işlemiyle inşallah bu projeyi de kısa sürede hayata geçireceğiz.Bu süreçte bizlere büyük destek veren ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider’e tüm Karabigalı Hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Karabigaya 500 Kişi Kapasiteli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu

Ankara programının bir diğer önemli konusu için AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Başkan Ahmet Elbi bu görüşmesinin ardından ise Karabiga’ya 500 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu yapımına kısa sürede başlayacakların müjdesini verdi.

Bu konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Başkan Elbi Şunları söyledi:

"Ankara ziyaretimiz kapsamında AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ettik. Karabiga’mıza 500 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Kısa sürede çalışmalarına başlanacak olan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu Projesi için büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider’e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."