Sağlıklı yaşam ve gençlerin spora olan ilgisini artırmak için devasa yatırımlar yapan Karacabey Belediyesi, tüm ilçenin spor yapması için ücretsiz servis hizmeti de sağlıyor. Son yıllarda yaptığı spor yatırımlarıyla çok sayıda futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapan, açık ve kapalı tenis kortlarını hizmete açan ve Karaca Park’ı bir spor vadisi haline getiren Karacabey Belediyesi, sporda yeni hamleler karşılığını alıyor.

Karacabey Belediyespor’un tesislerinin de yer aldığı 300 dönümlük Karaca Park’ı bir spor vadisi olarak projelendiren Karacabey Belediyesi, alana çim saha, halı saha, basketbol sahaları, açık ve kapalı tenis kortları, okçuluk çadırı, spor salonu, bisiklet ve yürüyüş yolları yaptı.

Her gün adeta bir spor şenliğinin yaşandığı Karaca Park’ta, çok sayıda branş ve aktivite için Karacabeyliler ücretsiz servislerle taşınıyor.

22 branşta 11 bin lisanslı sporcu

İlçede yediden yetmişe herkesin spor yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Üç yüz bin metrekarelik devasa bir alana sahip Karaca Park’tayız. Buraya spor salonları yaptık. Okçuluk çadırları yaptık. Futbol sahaları yaptık. Yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları yaptık. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına, oyun grubu çalışmalarına devam ediyoruz. Karacabeyli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yürüyüş, koşu, bisiklet ve çeşitli sporları, kültürel etkinlikleri yapabileceği devasa bir alanı Karacabey’imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 bin lisanslı sporcuya ve 22 branşa ulaştık. Kort tenisten geleneksel okçuluğa, basketboldan voleybola, aklımıza gelecek her türlü sporu Karacabeyli vatandaşlara yaptırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Spor için ücretsiz servis hizmeti

Vatandaşların Karaca Park’a ulaşımı için verdikleri hizmeti anlatan Başkan Özkan, “Servis araçları aldık. Sırf bu işe hizmet etsin diye. Evlerinden hanımefendileri, beyefendileri, gençleri, çocuklarımızı, servislerimizle alıyoruz. Karaca Park’taki spor alanlarına getiriyoruz, orada hocalarımız nezaretinde sportif faaliyetlerde bulunduktan sonra tekrar güvenli bir şekilde evlerine bırakıyoruz. Spor camiasında Karacabey Belediyesi’nin yaptıkları kulaktan kulağa anlatılıyor. Adeta sporda yenilikler yaptık. Dolayasıya çocuklarımız, vatandaşlarımız spor yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Bütün Karacabeylileri, bütün vatandaşlarımızı ben Karaca Park’taki sportif faaliyetlere, etkinliklere davet ediyorum, hareket edelim diyorum. Obeziteyle mücadele için sağlıklı bir hayat sürmek için sportif faaliyetlere mutlaka sizler de katılın diyorum. Ben de Karaca Park’ta fırsat buldukça zevkle spor yapıyorum. Bütün Karacabeyli hemşerilerimizi tekrar Karaca Park’a davet ediyorum” şeklinde konuştu.