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T.C. KARACABEY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2019/657 Esas,2021/879 Karar

Mahkememizin 14/07/2021 tarih ve 2019/657 Esas, 2021/879sayılı kararı ile Hasan ve Nazire oğlu 13/06/1968 Mustafakemalpaşa doğumlu, Bursa Mustafakemalpaşa Yukarıbalı nüfusuna kayıtlı sanık Süleyman AYDOĞAN'ın " Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında ve Adet,Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundanTCK 142/1-a-e Maddesi gereği3 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Süleyman AYDOĞAN'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, sistemde kayıtlı mernis adresininde kullanılmayan metruk bina olduğu, yapılan adres araştırmasında tebliğata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayamlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.