Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Her perşembe halı saha maçına giden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, maç oynandığı esnada bir anda yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğünü gören arkadaşları hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğunu fark eden arkadaşları, vakit kaybetmeden 112’yi aradı. Olay yerine gelen ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun’un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Uzun, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

Uzun’un cenazesi ikindi namazını müteakiben Karacabey Ulu Camii’nden kaldırılacak.