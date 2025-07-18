İ L A N

T.C.

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK İŞİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddesi uyarınca mülkiyeti belediyemize ait Canbalı Mahallesi, 72 pafta, 325 ada, 78 parsel, arsa nitelikli, 2430,77 m² yüz ölçümlü, Akaryakıt ve LPG İstasyonu imarlı taşınmaz üzerinde kurulu olan Akaryakıt İstasyonunun bayilik sözleşme ihalesi yapılacaktır. 02.01.2025 tarih ve 2025/08 sayılı meclis kararı doğrultusunda, 5 (beş) yıl süreyle, Pompa Satış Fiyatı ve TÜPRAŞ satışı arasındaki kâr farkı üzerinden, akaryakıt firmasının tarafımıza sunacağı net karlılık oranları ile aşağıdaki tabloda belirtilen oranların altında olmaması şartıyla Akaryakıt İstasyonu bayilik işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 6000,00 ₺ karşılığında Karacabey Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

Benzin %80 Mazot %80

Tabloda yer alan benzin ve mazotun ihale kar marjı başlangıcı %80’dir. İsteklilerin teklifleri belirtilen %80 kar marjından az olamaz. Belediye Akaryakıt İstasyonumuzun Benzin ve Mazot tahmini satışı 1.000.000(bir milyon) Litredir. (900.000 Litre Mazot/100.000 Litre Benzin) Belediyemizin Akaryakıt firmasının tarafımıza sunacağı net karlılık oranları TÜPRAŞ çıkışı fiyatı ile Pompa Satış Fiyatı farkının oranı üzerinden uygulanacaktır. Dağıtıcı firma tarafından Akaryakıt İstasyonunda yapılan benzin ve mazot satışlarında belirli bir satış kotası koymayacaktır.

1-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Uyarınca yapılacak olan ve yukarıda konusu belirtilen ihale, 23/07/2025(Çarşamba) tarihinde saat: 14.30’da Belediye Hizmet Binası 1.Kat Başkanlık Salonunda toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir. Adresi: Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 - 16700 Karacabey/BURSA

2-TEMİNATLAR

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu Akaryakıt İstasyonu için sunacakları geçici teminat miktarı, 60.000,00 ₺’dır(Altmış Bin Türk Lirası). Bu bedeli en geç ihale saatine kadar, Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektuplarını veya Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarını Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine teslim etmeleri şarttır. Teminat ve şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan isteklinin Akaryakıt İstasyonu için yatırması gereken kesin teminat bedeli 120.000,00 ₺’dır. (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası). İstekli, kesin (hiçbir olumsuz şart içermeyen) ve süresiz banka teminat mektubunu ya da Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine nakden yatırılacak kesin teminat bedeline ilişkin makbuzu sözleşme anında Karacabey Belediye Başkanlığına vermek zorundadır. Kesin teminatın verilmemesi halinde ihale ortadan kalkar, isteklinin geçici teminatı irat kaydedilir ve istekli hiçbir hak iddia edemez.

3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

3.1 Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin),

3.2 18 yaşını doldurmuş olmak,

3.3 Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

3.4 Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

3.5 Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine, ve teminatın irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),

3.6 İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

3.7.steklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri,

3.8 İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,

3.9 Geçici teminatın ve şartname bedelinin yatırılmış olması, (Şartname bedeli iade edilmeyecektir.)

3.10 Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi aslı ile imza sirküleri aslı(yahut Noter onaylı aslı gibidir suretleri),

3.11 İlgili Vergi Dairesinden alınmış, vergi mükellefi belgesi,

3.12 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış, ihale tarihinden geriye 5 (beş) yıldan az olmamak kaydıyla dağıtım lisansı belgesi ve Bursa il sınırları içerisinde 15, Türkiye genelinde en az 280 istasyonun bulunduğunu gösteren EPDK bayi listelerinin sunulması zorunludur.

3.13 Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

3.14 İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2025 yılı içinde alınmış bir belge aslını ibraz etmesi,

3.15 Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belge aslını ibraz etmesi,

3.16 Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.17 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 3.1 ve 3.17 dâhil olmak üzere aradaki bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

3.18 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aranan belgelerin, evrak asılları veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı suretleri yapılmış olan ıslak imzalı evrakların sunulması zorunludur. İlan olunur.