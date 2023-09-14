Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin, Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin arttırılması amacıyla Mart ayında temelini attığı Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat hızla sürüyor.

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği prensibiyle altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma konusunda da örnek yatırımları hayata geçiriyor. İçme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indirerek bu konuda Türkiye’de lider konumunda olan Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinin temelini geçtiğimiz mart ayında atan Büyükşehir Belediyesi, inşaatı hızla sürdürüyor. Karacabey ilçesi Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek olan tesis, günlük 4.400 metreküp kapasiteye sahip olacak. AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek olan tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek. Böylelikle bu yıl ilk kez Kurşunlu sahilinde mavi bayrağın dalgalandığı Karacabey Boğazı’nda deniz suyu kalitesi daha da artacak.

Hızlı adımlar atıyoruz

Arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen senelerde büyük bir müsilaj problemi ülke gündemine geldi. Bunun bir daha olmaması ve denizlerimizi daha temiz hale getirmek için ilgili tüm illerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda toplantılar yapılmıştı. Var olan çalışmalarımızı bizde gözden geçirerek gerekli adımları hızla atmaya devam ettik. Arıtma tesisimiz AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek. Tesiste arıtılan sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deniz deşarjıyla Marmara Denizi’ne verilecek. Karacabey Longoz ormanları ve Marmara Denizini korumak için üzerimize düşeni büyük bir titizlikle yapmaya devam edeceğiz” dedi